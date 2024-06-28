Сборная Ингушетии одержала победу на Международном турнире по боксу в Назрани 

«Это событие привлекло внимание болельщиков и ценителей бокса не только в России, но и за рубежом. 24 профессиональных спортсмена из различных регионов России, а также из США, Нигерии, ЦАР и Ганы, приехали к нам в республику, чтобы показать свои профессиональные качества», — написал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что сборную республики тренировал сам легендарный Костя Цзю, а команду соперников возглавлял чемпион мира в тяжелом весе Кевин Джонсон.

«В рамках турнира прошли 12 захватывающих боев, которые транслировались на каналах «Матч Боец» и «Матч ТВ». В итоге победу одержала сборная Ингушетии, чем доказала силу и мастерство наших боксеров», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, вечер бокса стал яркой страницей спортивной истории региона и страны. «Уверен, что турнир вдохновит тысячи детей и подростков на занятия спортом. Хочу выразить благодарность всем участникам турнира, а также организаторам за это прекрасное спортивное событие», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что республику представляли такие талантливые боксеры, как Курейш Сагов, Исмаил Илиев, Ибрагим Торкоев и другие.

Напомним, Ингушская автономная область с центром во Владикавказе была образована 7 июля 1924 года. К вековому юбилею государственности запланирован ряд мероприятий как в самой республике, так и за пределами региона.