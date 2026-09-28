ОСФР по Ингушетии: меняются правила учета стажа по уходу за пожилыми и инвалидами

Отмечается, что теперь заявление нужно будет подавать заранее: до начала ухода, а не после его окончания. Если уход продолжается долго, заявление придется продлевать каждые 12 месяцев.

Кроме того, до конца 2027 года необходимо зафиксировать периоды ухода, которые имели место в 2026 году и ранее. Это нужно, чтобы они были засчитаны при назначении пенсии. С 2028 года подтвердить такие периоды станет невозможно.

В настоящее время уход за людьми старше 80 лет, детьми-инвалидами и инвалидами I группы включается в стаж на основании заявления, которое подается в Социальный фонд после завершения ухода. С 2027 года порядок меняется: заявление потребуется оформить с самого начала присмотра и продлевать каждые 12 месяцев, если уход не прекращается.

Также при оформлении ухода нужно будет приложить согласие подопечного на присмотр. Сейчас такое согласие требуется только при раздельном проживании ухаживающего и человека, за которым он ухаживает. Для удобства с 2027 года заявление и согласие можно будет подать не только в клиентских службах ОСФР по республике, но и онлайн через портал Госуслуг.

«До конца 2026 года продолжает действовать прежний порядок учета в стаж периодов ухода за нетрудоспособными гражданами. Однако согласно принятым поправкам, чтобы это время было засчитано при оформлении пенсии, необходимо зафиксировать соответствующие периоды до конца 2027 года. Это делается также с помощью заявления. Начиная с 2028 года подтвердить периоды ухода, которые были до 2027 года, будет уже невозможно», — пояснил управляющий Отделением СФР по Ингушетии Зубейр Евлоев.

Отметим, что с 2027 года, как и сейчас, уход может осуществлять любой трудоспособный человек, и этот период будет учитываться для пенсии. Важно помнить: чтобы периоды ухода вошли в стаж, ухаживающий должен иметь хотя бы один день официальной работы до или после такого периода.

Если остались вопросы, можно обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).