Житель Назрани подозревается в выводе денег с заблокированных счетов клиентов 

Установлено, что молодой человек использовал свою служебную учетную запись для перевода средств со счетов клиентов, на которые банк ранее наложил ограничения из-за подозрительных транзакций. Заблокированные сбережения четырех граждан он перечислил на другие их счета. Общая сумма незаконных операций превысила 390 тысяч рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.

Отмечается, что переводы проводились без присутствия владельцев карт, но с согласия и в их интересах. Чтобы не привлекать внимания, мужчина совершал эти действия во время обслуживания других посетителей. За свои услуги он получал от заинтересованных лиц денежное вознаграждение.

Следственный отдел ОМВД России по городу Назрани возбудил в отношении задержанного четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК России. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим подобным эпизодам.