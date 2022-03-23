В мероприятии принял участие председатель правительства региона Владимир Сластенин, министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков, министр спорта республики Али Дошхоклоев. Мероприятие открыл глава спортивного ведомства региона. Обратившись к именитым спортсменам и тренерам, он поблагодарил их за достигнутые результаты и работу, пожелав громких побед и новых спортивных высот.

«Мы гордимся вами, уверен, впереди вас ждет еще много победных соревнований, и вы, как и всегда, будете радовать свой народ, верша историю спортивных достижений своей республики и всей страны», — цитирует министра спорта его пресс-служба.

В своем обращении к участникам встречи председатель регионального правительства Владимир Сластенин отметил огромный труд спортсменов и их наставников на их нелегком пути.

«В первую очередь я бы хотел передать вам слова благодарности и приветствие от Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова за ваш труд. Последние годы были отмечены хорошими спортивными достижениями, несмотря на то, что в условиях пандемии было очень сложно работать. Желаю успехов и побед!» — сказал Владимир Сластенин.

В мероприятии приняли участие около 80 спортсменов из сборных команд республики, среди которых были дзюдоисты братья Халмурзиевы, непобеждённый боец UFC Мовсар Евлоев, борец Бабули Цолоев.

По надписи на новой спортивной форме можно было определить, какой вид спорта представляет спортсмен.

Напомним, недавно ингушские спортсмены получили новую спортивную экипировку. Форма выполнена в едином стиле, отличается отличным качеством, на верхней части экипировки нанесен герб Ингушетии и название спортивной дисциплины.

Отмечается, что единая форма для спортсменов сборных команд Ингушетии была изготовлена по инициативе Главы Ингушетии, который поручил руководителю регионального Минспорта Али Дошхоклоеву претворить его идею в жизнь.