В горной Ингушетии в июле пройдет всероссийский молодежный форум «Таргим-2024»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, мероприятие обещает стать значимой платформой для обмена идеями, опытом и знаниями среди молодежи из разных регионов России.

«Форум, названный в честь древнего ингушского башенного комплекса Таргим, который известен своей богатой историей и культурным наследием, станет местом притяжения амбициозных и талантливых молодых людей. В программе «Таргим-2024» ожидаются разнообразные мастер-классы, лекции, дискуссионные панели и культурные мероприятия. Особое внимание будет уделено туристическому развитию, культурному обмену и социальным проектам», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Отмечается, что одним из ключевых событий форума станет конкурс проектов, в котором молодые лидеры и команды смогут презентовать свои идеи и получить поддержку для их реализации.

Организаторы форума уверены, что «Таргим-2024» станет не только площадкой для развития профессиональных навыков и формирования новых идей, но и местом, где молодые люди смогут наладить дружеские связи и создать прочный фундамент для будущего сотрудничества.

Регистрация на форум уже открыта, и все желающие могут подать заявку на участие через официальный сайт мероприятия: (https://grants. myrosmol. ru/events/c07bad5a-7e34-4eb4-89b7-a995dae43e64).