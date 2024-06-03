В горных селах Ингушетии завершились работы по реконструкции мусорных площадок 

Все работы проведены в соответствии с санитарными нормами. Отмечается, что старые контейнеры для твердых бытовых отходов заменили на новые (пластиковые). Ограждение сделали из дерева и металла, основание из бетона.

Кроме того, для покраски ограждений использовали корабельный лак. Этот водостойкий лак защищает древесину от разрушительного воздействия влаги.

«Просим местных жителей и туристов не оставлять свой мусор около контейнера. Пожалуйста, выбрасывайте отходы в мусорные баки и закрывайте крышки. Если следовать простым правилам — наши улицы будут чище», — подчеркнули представители районных властей.