В Ингушетии двух чиновниц будут судить за хищение свыше 600 тыс. рублей

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону вместе с ВОГ МВД в республике выявили факт хищения денежных средств двумя сотрудницами администрации города Магас», — говорится в сообщении.

По данным полиции, начальник отдела и её подчинённая семь раз незаконно перечислили на свои банковские счета денежные средства на общую сумму свыше 610 тысяч рублей. Они использовали своё служебное положение и доступ к расчётному счёту городской казны.

В отношении злоумышленниц следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МВД по республике возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.