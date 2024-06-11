В Ингушетии подвели итоги республиканских соревнований по мини-футболу 

Отмечается, что победителем турнира стала команда Аслана Хадзиева «Карабулак». По словам организаторов турнира, ребята показали отличную игру.

Серебряные медали завоевала команда «Реал-Сунжа», под руководством Магомеда Янурсаева. Замкнули тройку призеров игроки команды «Сунжа» (Троицкое). При этом команда Магомеда Ханиева была в шаге от второго места, но проиграла команде «Карабулак», лишившись шансов на «серебро».