В столице Ингушетии 23 и 24 марта пройдет межрегиональный турнир «Интеллектуальный Магас — 2024», на который приглашены лучшие команды Северного Кавказа.
Участники состязаний выйдут на интеллектуальную арену и сразятся за звание самых эрудированных коллективов.
Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, организаторы приглашают в качестве зрителей всех желающих. Сам турнир стартует в 13:00 мск в Магасе, в старом здании филологического факультета Ингушского госуниверситета (улица Хрущева, 6).