Участники состязаний выйдут на интеллектуальную арену и сразятся за звание самых эрудированных коллективов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, организаторы приглашают в качестве зрителей всех желающих. Сам турнир стартует в 13:00 мск в Магасе, в старом здании филологического факультета Ингушского госуниверситета (улица Хрущева, 6).