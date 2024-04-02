В Ингушетии сдают ЕГЭ по биологии, физике, иностранным языкам в досрочный период

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, английский язык выбрал один участник, физику — 3, биологию — 17. Сдача ЕГЭ организована в пункте проведения экзамена № 404, оборудованном на базе четвертой школы города Назрани.

«ЕГЭ проводится с использованием технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников и сканирования бланков ответов в аудиториях. Для того чтобы закрепить гарантии объективности проведения экзамена и обнаружить возможные нарушения, в классах обеспечено онлайн-видеонаблюдение и присутствие в ППЭ членов ГЭК, федеральных экспертов и сотрудников Минобрнауки региона», — рассказали изданию в образовательном ведомстве республики.

Отмечается, что итоги сдачи ЕГЭ по физике и биологии будут обнародованы не позднее 18 апреля. По иностранным языкам результаты огласят 19 апреля.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.