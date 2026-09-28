В Ингушетии согласовали проект реставрации башенного комплекса «Гу»

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе организации, проект подготовлен компанией «АСМ Групп» при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».

«Согласование проектной документации является одним из необходимых этапов подготовки к проведению реставрационных работ», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что реконструкция позволит обеспечить сохранность облика древнего селения и дальнейшее использование объекта в рамках развития культурно-исторического и туристического потенциала региона.

По словам специалистов, при работе с подобными постройками важно сочетать сохранение их исторической ценности с соблюдением современных требований к проведению реставрационных мероприятий.