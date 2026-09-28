УПЧ в Ингушетии и ЦУР упрощают передачу информации о нарушениях прав граждан

«Новый порядок позволит передавать в аппарат УПЧ общественно значимые сигналы из социальных сетей и системы мониторинга ЦУР без необходимости дополнительного письменного обращения гражданина», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства.

Рабочая встреча была посвящена совершенствованию каналов обратной связи и механизмов реагирования на обращения и сигналы населения. Стороны развили положения ранее заключённого соглашения о сотрудничестве и договорились изменить порядок обмена информацией.

В частности, если специалисты Центра выявляют сведения о массовых или грубых нарушениях прав граждан, имеющих особое общественное значение, соответствующие сообщения будут напрямую передаваться в аппарат УПЧ. Таким образом, для начала рассмотрения подобных жалоб человеку не потребуется дополнительно направлять письменное обращение.

Новый алгоритм позволит оперативнее обращать внимание на проблемы, которые могут носить системный характер, и при необходимости подключать предусмотренные законодательством правозащитные механизмы.

Ожидается, что обновлённый порядок поспособствует сокращению бюрократических процедур и повышению оперативности совместной работы по защите прав жителей Ингушетии.