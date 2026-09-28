Вопросы противодействия коррупции обсудили на форуме в Магасе

Участниками стали студенты колледжей. Для собравшихся была подготовлена образовательная и практическая программа по правовым аспектам противодействия коррупции. В качестве экспертов выступили прокурор Назрани Ибрагим Чербижев, заместитель начальника Управления по противодействию коррупции администрации Главы и правительства республики Усман Берсанов и представитель управления Марина Дзаурова.

Спикеры рассказали об актуальных положениях законодательства в сфере противодействия коррупции, привели примеры правоприменительной практики и разъяснили виды ответственности за подобные правонарушения. Отдельное внимание уделили распознаванию возможных коррупционных рисков и способам их предупреждения.

Практическая часть форума прошла в формате интерактивной игры «Следствие вели». Участники разбирали типовые коррупционные ситуации, определяли признаки противоправных действий, оценивали возможные последствия и предлагали меры по профилактике и пресечению такого рода нарушений.

По итогам игры определили призёров среди представителей трёх колледжей. Первое место занял студент Северо-Кавказского колледжа полиции Тангиев Амерхан. Победителям и призёрам вручили памятные призы от Коммолодежи.

«Проведение форума позволило объединить правовое просвещение и практическую работу с молодёжью, направленную на формирование навыков анализа правовых ситуаций и понимания механизмов противодействия коррупционным проявлениям», — отметил собеседник.