В столице Ингушетии пройдет Межрегиональный фестиваль казачьей культуры

Организационные моменты данного события обсуждались в ходе встречи между Русланом Мизиевым, министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, и Олегом Фомченковым-Бровко, представляющим межрегиональное управление ФАДН России.

Участниками фестиваля казачьей культуры станут творческие молодежные ансамбли из регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также из Крыма. Кроме того, в программу включены экспозиции, демонстрирующие традиционное казачье подворье, предметы ремесленного мастерства, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное творчество казаков.