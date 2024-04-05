В Ингушетии ведется ремонт автодорог

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, на автодорогах проводится работа по ликвидации выбоин и колей. С начала года ямочный ремонт проведен на общей площади 800 кв. м.

«Сотрудники регионального Минавтодора по мере выявления тех или иных проблем в виде неровностей асфальтированного покрытия на дорогах, как можно скорее приступают к их устранению. На данный момент большинство жалоб, поступающих от населения, связаны с состоянием дорог муниципального значения. Главам муниципалитетов необходимо грамотно планировать свою деятельность в данном направлении», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что в марте текущего года в Ингушетии отремонтировали участки дорог и придорожных полос на трассах «Плиево — Ачалуки», «Алкун — Мужичи», «Малгобек — Вознесенское», «Экажево — Али-Юрт», а также на различных улицах Назрани, Карабулака, Сунжи и так далее.