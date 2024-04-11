В Ингушетии женщина незаконно получила более 250 тыс. рублей социальных выплат

Отмечается, что в июле прошлого года для увеличения суммы пособия на ребенка, размер которого устанавливается в регионах дифференциально, через единый портал государственных и муниципальных услуг женщина представила в фонд пенсионного и социального страхования по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявление на получение ежемесячного пособия, указав ложные сведения о пребывании там.

На основании этого фигурантке необоснованно произведены социальные выплаты в сумме более 252 тыс. рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.