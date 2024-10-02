В Магасе прошли соревнования по армрестлингу среди студентов 

Как сообщили газете «Ингушетия» в центре культуры, спорта и туризма Магаса, мероприятие по борьбе на руках проводилось уже третий раз. Молодые силачи сражались за кубок вице-президента федерации спортивной борьбы республики Султана Яндиева.

Перед началом соревнований каждый из участников прошел процедуру взвешивания. Ребят распределили по весовым категориям. Победители помимо кубков, медалей получили и денежные призы.

«Основная цель проведения данного мероприятия — это приобщение молодежи к занятиям спортом», — подчеркнул заместитель директора столичного центра культуры, спорта и туризма Абти Яндиев.