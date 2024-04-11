В медучреждения Ингушетии обратились 12 человек с укусами клещей 

В ведомстве призвали жителей соблюдать простые меры предосторожности, о которых ранее информировало наше издание.

Поскольку эти паразиты являются переносчиками ряда инфекций как вирусной, так и бактериальной природы в лесах или парках желательно использовать противоклещевые репелленты, на прогулку стоит одеться так, чтобы клещи не могли заползти под одежду. Также нужно надеть головной убор, выбрать высокую обувь. Лучше избегать участков с густой растительностью, осматривать себя, детей и каждые два часа прогулки и после того, как вернулись домой.

При обнаружении присосавшегося клеща, его необходимо удалить, обратившись к врачу. Если же по какой-то причине вы не можете добраться до специалиста, то сделать это можно в домашних условиях с помощью пинцета, захватив насекомое как можно ближе к хоботку. После ранку необходимо продезинфицировать.