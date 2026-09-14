Пожарную безопасность на выборах обеспечат 426 сотрудников МЧС по Ингушетии 

По его словам, в республике 137 объектов, на базе которых организовано 142 избирательных участка. По поручению прокуратуры сотрудники МЧС провели обследование всех задействованных зданий. Кроме того, было организовано 25 профилактических визитов для предупреждения нарушений требований пожарной безопасности.

Как отметил Ахмед Котиев, в ходе проверок были выявлены нарушения на некоторых объектах. В настоящее время руководители данных учреждений занимаются их устранением, и процесс находится на контроле надзорных органов.

В дни голосования Главное управление МЧС будет работать в усиленном режиме. В боевой расчет введена резервная техника. Для оперативного реагирования и дежурства на участках будет задействовано 426 человек личного состава. Сотрудники ведомства обеспечат контроль за противопожарным режимом и готовность к немедленным действиям при возникновении ЧС.

В рамках подготовки сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи с членами избирательных комиссий, разъяснив основные требования безопасности.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Народного собрания региона состоятся 18-20 сентября текущего года.