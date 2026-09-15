В Назрани при столкновении трех автомобилей пострадали пять человек 

На место были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи», бригада скорой помощи и сотрудники городского отдела полиции. Установлено, что столкнулись три легковых автомобиля: Lada Granta, Changan и Lada Priora.

В результате аварии пострадали пять человек. От госпитализации они отказались. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.