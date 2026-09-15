С днем единства народов Дагестана поздравил Глава Ингушетии 

«Дагестан — особый край, где многообразие народов, языков и культур стало не разделяющей чертой, а источником силы, взаимного уважения и созидания. Здесь единство на протяжении веков утверждалось делами, общей историей и неизменной приверженностью традициям мира, добрососедства и взаимопомощи», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Ингушетию и Дагестан связывают общая история, духовная близость, добрососедство и искренние человеческие отношения. Народы субъектов федерации всегда умели быть рядом в самые важные моменты, поддерживать друг друга и вместе беречь мир и стабильность на родной кавказской земле.

«Сегодня, когда Президент России Владимир Путин ставит перед нами масштабные задачи по развитию регионов и укреплению единства нашей страны, от каждого из нас зависит, насколько успешно мы сможем воплотить эти задачи в жизнь. И здесь особенно важны уважение к традициям, взаимное доверие и стремление вместе работать на благо людей и наших регионов», — подчеркнул Глава республики.

Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что богатейшее культурное наследие и единство народов Дагестана и впредь будут надежной основой для процветания республики, укрепления межнационального согласия и воспитания новых поколений в духе мира, достоинства и уважения к своей Родине.