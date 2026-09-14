Житель Ингушетии получил 8 лет колонии за оборот наркотиков 

Вынесен приговор жителю региону 1988 года рождения, признанному виновным в организации канала поставки наркотиков, сообщили газете «Ингушетия» в управлении федеральной службы безопасности по республике.
Как установило следствие, мужчина действовал в составе организованной группы и наладил межрегиональный трафик метадона. Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по республике.
Сунженский районный суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.