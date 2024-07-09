В Назрани Ингушетии капитально ремонтируют ряд улиц

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в общей сложности 9 улиц были включены в нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2024 году: Насыр-Кортская, Могушкова, Гайрбек-Хаджи, Шаймиева, Фабричная, Таргимская, Барханоева, Октябрьская, Базоркина.

Отмечается, что на части улиц, в числе которых Шаймиева, Таргимская, Фабричная, работы уже завершены. В настоящее время уже на завершающей стадии ремонт дорожного полотна по проспекту Базоркина. На днях начались работы по ремонту улицы Октябрьской протяженностью 0,55 км в Центральном округе города. Все дорожные мероприятия проводятся по заказу администрации Назрани.

Градоначальник Урусхан Евлоев отметил: «За три года благодаря плодотворный работе и успешной реализации нацпроекта мы смогли привести в нормативное состояние десятки километров дорог в муниципалитете. Сейчас асфальтированная, качественная дорога не является чем-то удивительным для наших горожан, это уже новая реальность».