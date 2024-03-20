В обсуждении новой стратегии пространственного развития принял участие Глава Ингушетии 

Обсуждалась новая концепция стратегии пространственного развития, подготовленная Минэкономразвития страны.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что в Послании Федеральному собранию 29 февраля текущего года глава государства уделил этой теме большое внимание. Ключевые вопросы — повышение качества и уровня жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности.

«Михаил Владимирович также обратил внимание на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов. И для этого необходимо сформировать соответствующие центры роста в регионах с учетом их потенциала в различных сферах. Это поможет продолжить строительство современного жилья, детских садов, поликлиник, больниц, модернизировать инженерные сети», — отметил Махмуд-Али Калиматов.