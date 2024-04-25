В первой гимназии Карабулака Ингушетии проводится капремонт

Капремонт преследует цель превратить учебное заведение в современное образовательное пространство, соответствующее текущим требованиям и стандартам. Предусматривается обновление стен, потолков и полов, а также ремонт кровли и фасада здания. Кроме того, будет произведена замена инженерных сетей, сантехники и электрической проводки. Также устранят неполадки и модернизируют пожарную сигнализацию.

Подрядчиком выступает компания ООО «Гарант». Техническое сопровождение и строительный контроль осуществляет ещё одна организация — ООО «УКС РИ».

«Весь процесс находится под пристальным вниманием со стороны администрации образовательного учреждения и представителей местных властей. После завершения работ гимназия № 1 вновь распахнёт свои двери для учащихся и преподавательского состава, предоставляя им новые возможности для развития и обучения в комфортных условиях», — отметил собеседник нашего издания.