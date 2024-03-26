В правительстве Ингушетии обсудили подготовку к паводку 

Было отмечено, что в горах начинается активное таяние снега, вскоре начнется весеннее вскрытие рек.

«В каждом муниципалитете должны быть готовы к паводковому сезону. Необходимо оценить все риски и быть готовыми к ликвидации последствий. На сегодняшний день есть все необходимое в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это порядка 600 единиц техники и личный состав — 2,8 тыс. человек. Создан запас необходимых материалов», — отметил руководитель региона.

По словам Махмуд-Али Калиматова, сейчас уровень воды в реках Асса, Сунжа, Армхи ниже опасных отметок. При неблагоприятном развитии паводковой ситуации для населения организовано 8 пунктов временного размещения. «Безопасность людей превыше всего», — добавил он.

Напомним, паводкоопасный период в регионе, с учетом многолетнего наблюдения, наступает во второй половине апреля и достигает пика в конце мая - начале июня, с выпадением ливневых осадков и повышением температурного режима в горах.