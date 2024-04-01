В школах и колледжах Ингушетии провели разговоры о здоровом образе жизни

Отмечается, что педагоги поговорили с учащимися о здоровом образе жизни и правильных привычках, помогающих сохранить организм в тонусе на долгие годы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве региона, в ходе занятия состоялась дискуссия о том, от каких факторов зависит здоровье человека и почему государству важно иметь здоровых граждан. Рассмотрели факторы, влияющие на самочувствие человека, провели тренинг под названием «Скрепка», посмотрели видеоролик о достижениях российской медицины, а также интервью Максима Транькова.

Итогом беседы стал вывод о том, что здоровье — это самая важная ценность человека и его нужно беречь. На уроках были использованы рабочие листы, раздаточный материал, памятки с основными терминами и понятиями.