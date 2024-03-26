В школах и колледжах Ингушетии в очередной раз прошли уроки «Разговоры о важном»

«На занятиях обсудили с классными руководителями и советниками руководителей по воспитанию трагические события 22 марта в концертно-выставочном комплексе «Крокус Сити Холл», которые потрясли всю страну и мир. Детям напомнили о мерах предосторожности и безопасности в общественных местах и Интернет-пространстве», — рассказали газете «Ингушетия» в Минобразования республики.

Отмечается, что в память о погибших в результате теракта в подмосковном Красногорске в учебных заведениях региона учебный процесс начался с минуты молчания.