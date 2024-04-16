Мэрия Магаса совместно с инспектором по делам несовершеннолетних отделения МВД России по городу провела социально-психологический тренинг на тему «Здоровье — это жизнь, береги его!» для учащихся второй школы.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, мероприятие организовано в рамках всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Чистое поколение — 2024».
Подобные меры направлены прежде всего на формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных средств и пропаганду здорового образа жизни.