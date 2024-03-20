В убийстве обвиняется житель Ингушетии 

Там напомнили, что в ночь с 7 на 8 марта этого года в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы был доставлен 43-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями, от которых он скончался, не приходя в сознание.

В ходе проведения следственных действий и ОРМ был задержан виновник, который в ходе возникшей ссоры в Назрани, на улице Толстого, набросился на оппонента с ножом, а затем скрылся с места преступления.

Ранее в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.