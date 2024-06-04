Заместитель прокурора Ингушетии провел прием участников СВО

По словам собеседника издания, в мероприятии приняли участие руководитель филиала Муслим Оздоев и старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Хусейн Гагиев.

«Всего было принято 7 граждан. Им оказана необходимая правовая помощь, даны подробные разъяснения действующего законодательства, в том числе в сфере жилищных и земельных правоотношений, получения мер социальной поддержки. По поступившим обращениям даны поручения о проведении соответствующих проверок. Их рассмотрение взято на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

Там подчеркнули, что проведение личных приемов участников СВО, членов их семей и представителей будет продолжено.