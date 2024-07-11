Житель Ингушетии перевел мошеннику 575 тыс. рублей 

Обратившийся к в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» горожанин сообщил, что ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником известной компании сотовой связи.

Злоупотребив доверием заявителя, под предлогом противодействия мошенническим действиям в отношении его банковского счета, злоумышленник вынудил мужчину перечислить 575 тыс. рублей.

Мошеннику вменяется ч. 4 ст. 159 УК России, сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.