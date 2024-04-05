Жителю Ингушетии грозит до 5 лет колонии за мошенничество на 1,2 млн рублей

«С мая по декабрь прошлого года мужчина, злоупотребляя доверием знакомой, похитил из ее магазина 40 мобильных телефонов и 700 тысяч рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, подозреваемый был задержан правоохранителями.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России (мошенничество). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.