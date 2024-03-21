Жителю Ингушетии восстановили пенсию при содействии УПЧ в регионе

По словам собеседника издания, в августе 2022 года пенсию заявителя сократили на 8 тыс. рублей. В СФР по Ингушетии сообщили, что размер пенсии пересчитан в связи с необходимостью проверки достоверности некоторых сведений о зарплате мужчины в определенный период его трудовой деятельности. Однако проблема оставалась неразрешенной.

«При назначении пенсии все необходимые документы были предоставлены в Пенсионный фонд. Считаю, что мои права на соцобеспечение нарушаются. Прошу оказать содействие в их защите», — обратился пенсионер.

Отмечается, что аппаратом УПЧ был направлен соответствующий запрос в Социальный фонд России, после рассмотрения которого страховая пенсия жителя восстановлена в размере 15 тыс. 894 рубля. Доплата пенсии за неучтенный период с учетом ранее выплаченных сумм будет произведена мужчине до конца текущего месяца.