Банк России выпустил монеты в честь столетия ингушской государственности

Монеты выпущены в рамках серии «Исторические события». На каждой изображен флаг республики в цвете и рельефный герб. Присутствуют также и другие атрибуты, раскрывающие культуру и историю Ингушетии, а именно величественные «Вовнушки», башня Согласия в Магасе и Мемориал памяти жертв политических репрессий.

По словам собеседника издания, при оформлении использованы современные технологии лазерного матирования. Всего выпущено только три тысячи экземпляров подобных монет, каждая из которых изготовлена из серебра 925 пробы и весит более 30 граммов.

«Это не просто монеты, это — символ стойкости, твердости духа и единства ингушского народа, это наша история, увековеченная в серебре», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, Ингушская автономная область с центром во Владикавказе была образована 7 июля 1924 года. Она просуществовала 10 лет.