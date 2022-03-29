Как подчеркнул в своей речи на форуме полпред СКФО Юрий Чайка, главной целью форума является усиление и расширение открытого диалога органов власти и бизнес-сообщества, чтобы «те инициативы, которые рождаются в различных структурах, оперативно рассматривались на всех уровнях и внедрялись в экономические и социальные процессы на местах».

В своем выступлении Калиматов отметил, что в целом ситуация в Ингушетии характеризуется как стабильная. Наравне с другими регионами в республике создан оперативный штаб по разработке и реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития региона в условиях внешнего санкционного давления, составлен план по их внедрению.

Глава Ингушетии подробно ознакомил участников форума с текущей ситуацией в разных отраслях экономики, в частности, в промышленности.

«Загруженность производственных мощностей основных отраслевых промышленных предприятий составляет свыше 60%. Прорабатывается вопрос по замене существующей доли импорта комплектующих и запчастей на российских производителей», — отметил он.

По факту, зависимость от импортных запасных частей, комплектующих и материалов в республике имеется только у 5-ти из 15 системообразующих предприятий республики: ООО «Сад-гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс Сунжа», ООО ОСП «Техстрой», ООО «РИАК», ООО «АТМ», которые поставлялись из стран дальнего зарубежья (Италия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Япония).

На территории Ингушетии отсутствуют предприятия, входящие в перечень системообразующих организаций российской экономики. Поэтому, в целях поддержки основных отраслевых и социально значимых предприятий, правительством республики в адрес федеральных профильных министерств направлены предложения о включении указанных пяти предприятий в федеральный перечень.

Среди проблемных вопросов региона можно отметить наличие ряда простаивающих промышленных объектов на территории Ингушетии, отсутствие средств в бюджете на их модернизацию и ввод в эксплуатацию. Это такие крупные производства, как кирпичный завод «Гиперпресс», Горбанинский завод по производству доломитовой муки, керамзитовый завод, цех по производству теплоизоляционных изделий из сланцевой крошки, стекольный завод.

«Для решения этого вопроса, в правительство Российской Федерации и АО «Кавказ. РФ» направлены предложения по оказанию содействия в реализации ключевых инвестиционных проектов в промышленности, в том числе прорывных трех проектов, определенных в рамках модели экономического развития республики», — сообщил Калиматов.

В контексте заявления министра экономического развития Максима Решетникова о том, что «развитие Северного Кавказа — в центре внимания правительства РФ и Минэкономразвития России», такие действия Главы субъекта являются обоснованными и продуктивными.

Развитие туризма также является одним из направлений, на которое делается ставка для улучшения экономической ситуации в регионе.

Количество туристов, посетивших республику, растет с каждым годом. По итогам 2021 года турпоток вырос на 19,3% по сравнению с 2020 годом.

«В регионе регулярно ведется работа по поддержанию в надлежащем состоянии туристической инфраструктуры. На сегодняшний день для республики очень важно при поддержке АО «Кавказ. РФ» развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи» стоимостью 4 млрд рублей. Его посещают свыше 200 тыс. туристов в год. Республика Ингушетия принимает участие в конкурсе по предоставлению субсидий Ростуризмом по поддержке общественных инициатив», — отметил руководитель субъекта.

Важным фактором для туристической отрасли является стабильная логистика. В Ингушетии имеется не только наземная, но и воздушная транспортная инфраструктура.

По словам Главы субъекта, для поддержания предприятий транспортной отрасли аэропорту «Магас» имени С. С. Осканова ежемесячно предоставляется субсидия из бюджета Республики Ингушетия в размере 3,5 млн рублей за оказание аэропортовых услуг. И в среднем выделяется 2,5 млн рублей «Ингушавтотрансу» за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам и обеспечение льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в регионе.

В своей речи на форуме Максим Решетников тоже, среди прочих, отметил важность и двух этих направлений — логистики и туризма.

«В нынешних условиях мы тем более понимаем, что ставка на сельское хозяйство, промышленность, туризм и логистику — правильная. Перестройка производственных и логистических связей, переориентация экспорта и импорта — все это позволяет нам сейчас преобразовать наши конкурентные преимущества в новые возможности», — сказал он.