Развитие финграмотности в регионах Северного Кавказа обсудили в Железноводске на окружной конференции «Повышение финансовой грамотности в СКФО: тренды, задачи, перспективы». Ингушетию на форуме представил

В мероприятии приняли участие представители полпредства Президента РФ в СКФО и научного сообщества, делегации из всех регионов Северного Кавказа. Организаторы конференции — Министерство финансов России, Банк России и Правительство Ставропольского края.

«Совместно с Банком России, заинтересованными организациями мы работаем над реализацией Стратегии повышения финансовой грамотности в России. Нам нужно объединить и структурировать весь имеющийся опыт, это позволит усилить межведомственное взаимодействие и масштабировать интересные и работающие проекты. В частности, шесть регионов СКФО отмечены в каталоге «Лучшие региональные практики по финансовой грамотности», который можно найти на Моифинасы. рф.», — сказал замминистра финансов РФ Михаил Котюков.

Он также обозначил приоритетные направления в сфере финансовой грамотности на ближайшие годы — актуализация образовательных программ и методических материалов по финграмотности, переподготовка профильных педагогов, обеспечение еще большей доступности информации по финансовой и цифровой безопасности, в том числе за счет федерального и региональных порталов госуслуг. Еще одна важнейшая задача, по его словам, — это борьба с мошенничеством, что особенно актуально для Кавказа, где много молодежи и людей старшего поколения. Именно эти две группы — наиболее подвержены финансовому мошенничеству.

Собственные программы повышения финансовой грамотности с конца прошлого года работают в 85 регионах страны, в том числе в СКФО. В приоритете Банка России в этой работе на ближайшие годы: инвестиционная, цифровая и киберграмотность, борьба с мошенничеством и недобросовестными практиками, работа с наименее защищенными категориями граждан.

«В развитии финансовой грамотности для Банка России есть несколько приоритетов. Это методическая поддержка педагогов, цифровизация образовательных материалов и проведение онлайн-уроков для школьников, пенсионеров и всех тех, кому они интересны. С помощью волонтеров мы стараемся добраться и до самых дальних уголков страны, в том числе туда, где нет интернета. Однако людям в таких местах тоже важно узнавать об основах личного бюджета и возможных мошеннических схемах. Можно сказать, что будущее финансовой грамотности наступило, но оно еще неравномерно распределено, и сегодня совместными усилиями мы стремимся к большему охвату», — сказал заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский.

Регионы Северного Кавказа активно участвуют в развитии финансовой культуры. Так, в весенней сессии онлайн-уроков Банка России приняли участие 66% школ и 77% средних профессиональных организаций, а в вебинарах для людей старшего поколения — 84% центров социального обслуживания населения СКФО. Это одни из лучших результатов по стране.

Кроме того, Отделение Банка России по Ингушетии совместно с республиканским Театром юного зрителя создало финансовый спектакль «Как сорока карту потеряла». Впервые сказку показали в декабре прошлого года. На сегодняшний день познавательный спектакль посмотрели более двух тысяч учащихся младших и средних классов школ республики.