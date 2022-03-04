Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба филиала, фитосанитарный мониторинг проводился на озимых колосовых и озимом рапсе в Сунженском и Малгобекском районах республики. Всего учет проводился на площади 4651 га, из них 2225 гектаров находятся в хорошем состоянии, 2426 га — в удовлетворительном.

При проведении мониторинга озимых посевов агрономами отмечены мышевидные грызуны с численностью 10-20 жилых нор на гектар, а на некоторых участках — с превышением экономического порога вредоносности. На поле, где отмечена заселенность мышами выше ЭПВ, проведена родентицидная обработка.

Напомним, экономический порог вредоносности (ЭПВ) — это числовой минимальный показатель количества вредных насекомых или степени повреждения культурных растений, когда все издержки на защитные мероприятия покрываются прибылью, полученной от продажи сохраненной части будущего урожая. ЭПВ изменяется для каждого вредного объекта в зависимости от фазы развития сельхозкультуры и стадии развития вредного организма. Для подсчёта экономического порога вредоносности используют специальные методы учёта, научно обоснованные и разработанные для каждого вредителя, возбудителя болезни, сорного растения.

Обследование показало, что озимый рапс находится в фазе 1-2 и 3-4 листа, озимые колосовые — всходы, 2-3 листа и начало кущения. На посевах в удовлетворительном состоянии всходы слабые и изреженные. По словам агрономов, при благоприятных погодных условиях в весенний период посевы подлежат восстановлению.

Фитомониторинг специалистами Ингушского РСЦ проводился, в частности, в ГУП-ОПХ «Нестеровское», ГУП «Осканова», ООО «Сунжа-Фаворит», ГУП «Малгобекское», ГКФХ «Гандалоев А. М.», СПК «Даби-Юрт».

ГУП-ОПХ «Нестеровское» — озимый рапс, 213 га, фаза растений — 1-2 настоящих листа, визуально состояние посева хорошее.

ГУП «Осканова» — обследовано всего 3006 га озимых пшеницы и ячменя. Озимая пшеница в фазе всходы и 2-3 листа (1497 га, из которых 1073 га — в хорошем состоянии, 424 га — в удовлетворительном). Озимый ячмень в фазе всходы и 2-3 листа (1509 га, из которых 437 га — в хорошем состоянии, 1072 га — в удовлетворительном.

ООО «Сунжа-Фаворит» — обследовано всего 257 га, из которых 127 га озимой пшеницы и 130 га озимого ячменя. Фаза растений — всходы и 2-3 листа, визуально состояние посевов хорошее.

ГУП «Малгобекское» — обследовано всего 580 га озимых колосовых, из них 400 га озимой пшеница в фазе начала кущения; визуально состояние посевов удовлетворительное. 180 га озимой пшеница в фазе всходы, 2-3 листа. На поле обнаружены мыши с численностью 10 жил. нор/га, визуально состояние посевов удовлетворительное.

ГКФХ «Гандалоев А. М.» — обследовано 90 га озимого рапса в фазе растений 3-4 листа. На поле обнаружены мыши с численностью 20 жил. нор/га. Состояние посева удовлетворительное.

СПК «Даби-Юрт» — обследовано 505 га озимых колосовых культур. Из них 160 га — озимая пшеница в фазе начала кущения. На поле отмечена заселенность мышевидными грызунами с превышением ЭПВ, проведены родентицидные обработки. Состояние посевов удовлетворительное. Также обследованы 100 га озимого ячменя в фазе всходы, 2-3 листа, состояние посевов удовлетворительное, и 245 гектаров озимой пшеницы в фазе всходы — начало кущения, состояние посевов хорошее.

Агрономы отдела защиты растений ингушского филиала отмечают, что погодные условия на данный период благоприятно складываются для развития и распространения хлебной жужелицы, мышевидных грызунов и корневых гнилей. По их мнению, в первую очередь пострадают посевы с непротравленными семенами, а также поля, где не соблюдается севооборот и низкая культура земледелия.