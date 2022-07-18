Так, в ГУП имени Серго Орджоникидзе, в сельском поселении Кантышево, приступила к уборке команда опытных механизаторов. В этом году в хозяйстве собираются собрать 40-45 центнеров с гектара. В настоящее время в поле работают два комбайна, техника для перевозки зерна, трактор с плугом. Для пожаробезопасности заготовлена вода.

По словам начальника отдела по работе с государственными унитарными предприятиями Минсельхоза Ингушетии Дауда Бекбузарова, аграриям Кантышево предстоит убрать урожай с 300 га. В среднем убирается по 25 га в день.

Если раньше комбайны сопровождали грузовые машины, в кузова которых сгружался собираемый урожай, то теперь встроенные в комбайны накопители позволяют не только обходиться без дополнительного транспорта, но и снизить расходы.

Собранное зерно свозится в складские помещения. После этого аграрии приступят к сбору соломы. С некоторых пор в хозяйстве разводят мелкий рогатый скот. В ГУП имени Серго Орджоникидзе 90 гектаров отведено под кукурузу, по 20 га — под картофель и свеклу, 10 га — под другие овощи.

Министр сельского хозяйства региона Магамед Гагиев отметил, что уборка урожая — важный этап сельхозработ, который нужно провести качественно и в оптимальные сроки.

«На сегодняшний день наша главная задача — качественно провести уборочную кампанию. Работу нужно организовать так, чтобы все успеть — провести и заготовку кормов, и своевременную уборку зерна. Поэтому главное требование на уборочный период — темпы и качество. Со своей стороны мы оказываем аграриям всю необходимую поддержку и помощь», — подчеркнул министр.

Напомним, всего в Ингушетии предстоит убрать озимых на площади 26,3 тыс. гектаров, из них озимой пшеницы — 15,2 тыс. га, озимого ячменя — 8,5 тыс. га, озимого рапса — 2,2 тыс. га, и озимых кормов — 0,4 тыс. га.

«В связи с погодными условиями в этом году мы начали уборочную кампанию на 10 дней позже, чем в прошлом году», — отметил Магамед Гагиев.