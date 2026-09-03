«Любая программа имеет смысл только тогда, когда за ее пунктами стоит ответственность. Наш главный принцип: не обещать того, чего мы не можем выполнить, и доводить до результата то, за что взялись», — заявил руководитель региона.

Среди приоритетных задач были названы поддержка семьи и демографии, создание возможностей для молодежи, развитие медицины и образования, подготовка кадров и создание новых рабочих мест. Отдельное внимание уделено поддержке участников СВО и их семей: от помощи в период службы до социализации и трудоустройства после возвращения.

Также в программе сделан акцент на развитии промышленности, АПК, предпринимательства и туризма. При этом Глава республики отметил, что экономический рост невозможен без сохранения культурного кода: языка, традиций и исторической памяти народа.

«Все эти направления требуют ежедневной работы. И здесь не должно быть разделения на „предвыборный период“ и время после выборов. Выборы закончатся — ответственность останется. Поэтому, кандидатам и депутатам предстоит работать непосредственно с людьми», — напомнил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, у республики есть ресурсы и потенциал для дальнейшего развития. Но результат зависит от того, насколько ответственно каждый будет выполнять свою работу.

«Наша задача — сохранить стабильность, создавать условия для жизни и работы людей и последовательно двигаться вперед. Именно такой подход должен лежать в основе программы», — заключил руководитель субъекта.