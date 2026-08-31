Правительство Ингушетии поздравило ветеринаров с профессиональным праздником

Работа ветеринаров включает в себя не только лечение, но и масштабную профилактику заболеваний, контроль эпизоотической обстановки и надзор за качеством животноводческой продукции. За каждым из этих направлений стоят глубокие знания, высокая ответственность и преданность профессии, говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале кабинета министров.

Для сельского хозяйства значение ветеринарной службы трудно переоценить: именно от ее оперативности и эффективности зависит здоровье поголовья и способность предотвращать распространение опасных инфекций. Свой вклад в общее дело вносят и специалисты из Ингушетии. Они обеспечивают ветеринарное благополучие региона и вносят значимый вклад в развитие местного агропромышленного комплекса, говорится в релизе.

В правительстве пожелали ветеринарам благополучия, новых профессиональных успехов и поблагодарили за нелегкий, но важный труд.

Напомним, официальный статус праздник получил в 2014 году. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства России от 11 июня, датой торжества было определено 31 августа. Документ вступил в силу 24 августа того же года.