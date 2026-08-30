Мэрия Назрани помогла семье погибшего бойца СВО устранить протечку крыши 

В кратчайшие сроки в многоквартирном доме, где проживает семья военнослужащего, были проведены необходимые ремонтные работы. Проконтролировал исполнение поручения заместитель градоначальника Магомед-Башир Акиев, который навестил Лиду Богатыреву и убедился, что протечка устранена.

В мэрии подчеркнули, что забота о семьях героев, отдавших жизнь при исполнении воинского долга, является приоритетной задачей, и ни одно обращение не остается без внимания.