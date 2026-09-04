Коллектив школы в Молочанске поблагодарил Ингушетию за поддержку 

Хусейн Плиев

Администрация и педагогический состав второй школы города Молочанска выразили признательность Главе республики Махмуду-Али Калиматову за помощь учащимся подшефного Токмакского муниципального района Запорожской области, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона. 

В рамках ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу» 100 учеников получили новые рюкзаки с полным набором канцелярских принадлежностей. 

В обращении представители учебного заведения отметили, что этот подарок стал значимым событием для детей накануне Дня знаний и ощутимым подспорьем для родителей. 

Слова благодарности прозвучали и в адрес заместителя министра строительства республики Игоря Захарова, который обеспечил оперативную доставку гуманитарной помощи. 

Напомним, что сотрудничество Ингушетии с Запорожской областью носит системный характер. Помимо регулярных поставок гуманитарных грузов, в Молочанске работают специалисты из республики, дети из Запорожья ежегодно отдыхают в горном детском лагере «Эрзи».

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