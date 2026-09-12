Ингушский борец Магомед Барахоев завоевал серебро Кубка России

Представитель юношеской сборной республики Магомед Барахоев стал серебряным призёром Кубка России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минспорта.
По словам собеседника, на соревнованиях в весовой категории до 65 кг ингушский борец дошёл до финала, одержав шесть побед подряд, и уступил сопернику лишь в решающей схватке.
Кубок России памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Парфенова проходил в городе Бор Нижегородской области. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из различных субъектов России.
Отмечается, что подготовкой Магомеда Барахоева занимается тренер Магомед Костоев.