Ингушский борец Магомед Барахоев завоевал серебро Кубка России

По словам собеседника, на соревнованиях в весовой категории до 65 кг ингушский борец дошёл до финала, одержав шесть побед подряд, и уступил сопернику лишь в решающей схватке.

Кубок России памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Парфенова проходил в городе Бор Нижегородской области. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из различных субъектов России.

Отмечается, что подготовкой Магомеда Барахоева занимается тренер Магомед Костоев.