Ингушский борец Магомед Барахоев завоевал серебро Кубка России

Рабия Цолоева
Фото:
пресс-служба Минспорта Ингушетии

Представитель юношеской сборной республики Магомед Барахоев стал серебряным призёром Кубка России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минспорта.

По словам собеседника, на соревнованиях в весовой категории до 65 кг ингушский борец дошёл до финала, одержав шесть побед подряд, и уступил сопернику лишь в решающей схватке.

Кубок России памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Парфенова проходил в городе Бор Нижегородской области. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из различных субъектов России.

Отмечается, что подготовкой Магомеда Барахоева занимается тренер Магомед Костоев.

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