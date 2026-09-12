Жителей и гостей Ингушетии приглашают на показ спектакля «Из тьмы веков»

«Постановка переносит зрителей в Ингушетию XIX века — эпоху, когда устоявшиеся традиции сталкивались с новыми веяниями времени. В центре драматической истории находятся судьбы людей, которым приходится бороться за право сохранить свои убеждения и идеалы», — пояснил собеседник.

Через личные истории героев спектакль раскрывает непростые отношения между человеком, обществом и меняющимся миром. Зрители увидят, как персонажи стремятся сохранить нравственные ориентиры и ценности, несмотря на испытания и обстоятельства эпохи.

Показ состоится 26 сентября текущего года на сцене Русского государственного музыкально-драматического театра, расположенного по адресу: Назрань, улица Тутаевой, 44. Начало мероприятия запланировано на 16 часов.

Спектакль доступен для посещения по Федеральной программе «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести онлайн.