В Малгобеке проверили готовность избирательных участков

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, в ходе инспекционного выезда глава города посетил несколько участков, оценил состояние помещений, организацию работы и условия, созданные для жителей.

Особое внимание уделили тому, чтобы в дни голосования граждане могли спокойно и без лишних сложностей реализовать свое право. Магомед Боков отметил, что все вопросы, связанные с подготовкой к выборам, находятся на его личном контроле.

«Малгобек готов к выборам. Уверен, что и жители нашего города найдут возможность прийти на свой участок и принять участие в голосовании», — подчеркнул градоначальник.