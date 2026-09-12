Глава Ингушетии поздравил жителей Ставрополья с Днём края

В своём обращении Махмуд-Али Калиматов отметил добрососедские отношения между двумя регионами, общность исторических и культурных связей, а также пожелал ставропольчанам мира, благополучия и новых успехов.

Глава республики добавил, что Ингушетию и Ставропольский край связывают не только территориальная близость, но и многолетние человеческие контакты. Жители субъектов общаются, работают, учатся и поддерживают друг друга.

«Ставропольский край — многонациональный регион, где бережно относятся к культуре и традициям народов, которые здесь живут. Это особенно важно для Северного Кавказа, где уважение друг к другу и умение жить в мире всегда были большой ценностью», — прокомментировал он.

Особое внимание в поздравлении руководитель Ингушетии уделил семьям и молодому поколению. Он пожелал, чтобы в каждом доме царили здоровье и благополучие, дети росли счастливыми, а у молодых людей были возможности получать образование, работать и строить будущее на родной земле.

«Желаю Ставропольскому краю новых успехов, а всем его жителям — сил, здоровья, семейного тепла и достатка», — подытожил Махмуд-Али Калиматов.