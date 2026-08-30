С начала года в Ингушетии из тени вывели более 3,5 тысяч работников 

Согласно данным Межведомственной комиссии, с начала 2026 года в республике удалось легализовать труд 3 758 человек. Еще 1 681 житель оформил статус самозанятого, также 1 130 зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель превышает 21%.

В ходе 237 рейдов проверено порядка 7,6 тыс. хозяйствующих субъектов, работавших без регистрации. Основные нарушения фиксируются в строительстве, торговле, транспортной сфере, услугах и сельском хозяйстве.

Хаджибекир Муталиев акцентировал внимание на социальной важности официального оформления. «Человек, который работает без договора, сегодня может не думать о последствиях. Но когда понадобится больничный, отпуск или начнет формироваться пенсия, он столкнется с тем, что его трудовые права не защищены», — отметил он.

По итогам заседания перед ведомствами поставлена задача увеличить темпы легализации в следующем квартале не менее чем на 20%. Планируется ускорить обмен данными между ФНС, Трудовой инспекцией и ОСФР. Для сотрудников муниципальных групп будет организован дополнительный инструктаж по методам выявления и документирования нарушений, включая проведение фотофиксации и опросов персонала.

Кроме того, планируется чаще проводить заседания в режиме видеоконференцсвязи для оперативного решения проблем на местах.