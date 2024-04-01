На вокальном конкурсе «Звезда-2024» Ингушетию представит Марианна Олигова

Шоу дает уникальную возможность начинающим и уже состоявшимся исполнителям выйти на знаменитую сцену, показать свой талант и завоевать любовь миллионов зрителей. На одной сцене за главный приз (1 000 000 рублей) поборются 89 участников со всех уголков России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, по правилам конкурса из всех участников в финал попадут только 16: восемь — по решению жюри, и восемь — по итогам зрительского голосования. Поддержать своего фаворита можно будет на сайте «зазвезду. рф», который начнет свою работу 6 апреля. Подробности можно найти в сообществах проекта в социальных сетях.