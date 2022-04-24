29 лет назад вышел первый номер республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия»

Первым главным редактором «Ингушетии» стал журналист Хусейн Шадиев, в последующем газету возглавляли Або Гадаборшев, Манолис Чахкиев, Хаваж Накастоев, Курейш Бузуртанов, Фатима Борова, Иса Мержоев, Шамсудин Боков.

В издании в свое время работали известные журналисты еще советской школы Магомед-Башир Цицкиев, Микаил Зангиев, Муса Нашхоев, Тайсум Хашиев, Владислава Дашкевич, Александр Рыбаков, Раиса Хакиева, Мария Катышева, Исраил Муртазов, Татьяна Гантимурова, Батарбек Шакриев, Радимхан Гайсанова, Гирихан Султыгов, сотрудничали Ахмед Галаев, Юсуп Чахкиев, Султан-Гирей Котиев и другие.

Газета освещает практически все события, происходящие в республике и за ее пределами, имеющие отношение к Ингушетии, в стране и в мире. Это — и общественно-политическая ситуация, и решение экономических проблем, вопросы модернизации здравоохранения и образования, сельского хозяйства. В полной мере освещается деятельность руководства республики и мероприятия, проводимые министерствами, ведомствами и организациями, профессиональные праздники и заметные в жизни республики даты.

Газета рассказывает о семейных ценностях, традициях, позволяющих ориентировать подрастающее поколение на верховенство семейных устоев, традиций ингушского народа, привлекая к обсуждению тем специалистов.

Редколлегия издания уделяет самое серьезное внимание публикациям, в которых рассказывается о тех сторонах жизни общества, которые по определению отвергают всякое насилие, формируя тем самым информационный фон неприятия терроризма, наркомании и других негативных явлений.

Коллектив газеты ставит во главу угла пропаганду здорового образа жизни через публикации о пользе от занятий спортом, хорошей учебы, прохождения военной службы на примере известных спортсменов, ученых и военачальников.

В 2012 году редакцией созданы блог, страница в «Живом журнале» и аккаунт в «Твиттере», затем появились аккаунты в социальных сетях.

В 2016 году редакция, сменив формат, дизайн и периодичность перешла на издание еженедельника «Ингушетия» и одновременно запустила совершенно новый проект ежедневную интернет-газету «Ингушетия», которая фактически стала первым в республике государственным информационно-аналитическим ресурсом.

Коллектив газеты «Ингушетия» ставит перед собою задачу оперативно и достоверно освещать актуальные события, происходящие в республике, в СКФО, стране и мире, руководствуясь законом о СМИ, журналистской этикой и принципом «Не навреди».